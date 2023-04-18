Утвержден план праздничных первомайских мероприятий в Пскове

16:34, 18 апреля 2023, ПАИ

Первомайские мероприятия начнутся в Пскове со старта автопробега, посвященного Дню солидарности трудящихся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Более 10 экипажей профсоюзных активистов стартуют в 10:00 с улицы Советской. Автопробег пройдет по улице Советской к площади Победы, затем проследует к памятнику 6-й роте, памятнику в честь 50-летия Красной Армии и завершится на Советской.

Одновременно с началом автопробега стартует профсоюзный автобус от железнодорожного вокзала по маршруту № 17. В автобусе пассажиры смогут получить консультацию юристов по трудовым правам, отдыху и оздоровлению в профсоюзных санаториях и бесплатно доехать до нужной остановки. Профсоюзный автобус будет легко узнать по символике на бортах транспорта.

В 12:00 в большом зале Дома профсоюзов начнется праздничный концерт под лозунгом «Солидарность трудящихся - единство страны». В рамках концерта будет осуществляться сбор вещевой и денежной помощи в поддержку участников специальной военной операции. Также состоится заседание региональной трехсторонней комиссии и муниципальных трехсторонних комиссий в Пскове и Великих Луках.

«Праздничные первомайские профсоюзные мероприятия в этом году, впрочем как и на протяжении предыдущих двух лет, будут весьма насыщенными, - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, - Профсоюзы всегда с народом, профсоюзы и есть народ и наша сила в единстве. Первомайские праздники - это еще один повод вспомнить о трудовых правах и оказать поддержку военным, сражающимся сейчас за наш мирный дом против оголтелой фашистской своры и их прихлебателей. Мы едины, солидарны и непобедимы. С наступающим первомаем!»