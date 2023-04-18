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Общество

Из-за марафона на некоторых улицах Пскова ограничат движение

Для проведения марафона в Пскове будет временно прекращено движение транспорта. Соревнования пройдут 23 апреля, сообщили ПАИ в администрации города.

С 7:30 до 16:00 будет запрещено движение по улице Спортивной (от Гражданской до Кузнецкой) и по улице Кузнецкой (от площади Победы до Октябрьского проспекта).

С 10:00 до 16:00 прекращается движение по Рижскому проспекту (от площади Ленина до Максима Горького), по улице Максима Горького (от Рижского проспекта до Пароменской), по улице Пароменской (от Максима Горького до Ольгинской набережной) от дома № 6 по улице Набережная Реки Великой до Профсоюзной, по улице Профсоюзной, по улице Советской (от Октябрьской площади до Свердлова).

В качестве объездов определены улица Гражданская, Октябрьский проспект, улица Юбилейная, мост имени 50-летия Октября, Советский (Троицкий) мост, улица Леона Поземского, мост А. Невского, улица 128-й Стрелковой Дивизии, улица Вокзальная.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме.

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