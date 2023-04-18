Псковичей приглашают на выставку, посвящённую Александру Невскому

16:48, 18 апреля 2023, ПАИ

Выставку «Александр Невский. Спаситель Русской земли», которая располагается на площадке боевого хода ансамбля Изборской крепости, приглашает посетить музей-заповедник «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Как отметили в музее, на выставке представлено 33 слайда, которые посвящены жизни и подвигам Александра Невского. Выставка, приуроченная к 800-летию со дня рождения великого полководца Александра Невского, расскажет о жизни и подвигах благоверного князя, его роли в истории страны, укреплении основ российской государственности и православной веры, защите Псково-Изборской земли.

Напомним, 18 апреля в России отмечается День воинской славы. В Пскове в этот день вспоминают легендарную победу Александра Невского в битве на Чудском озере.