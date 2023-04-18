Туроператоры из Башкортостана оценили Изборскую крепость

16:37, 18 апреля 2023, ПАИ

Представители туристического сообщества Башкортостана посетили музей-заповедник «Изборск» в рамках информационного тура по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Среди участников делегации были, в том числе заместитель министра Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина и руководитель ТИЦ Псковской области Лариса Семашко.

Гостям музея-заповедника провели экскурсию по новой выставке «Корсунская легенда» и экспозициям, расположенным в музейных усадьбах.

Кроме того, они посетили Изборскую крепость и Никольский собор, где поклонились иконе Корсунской Божией Матери. Следующей точкой маршрута стали легендарные Словенские ключи и Городищенское озеро. После обеда в музейной блинной гости отправились в музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово.

«Каждый из участников информационного тура отметил для себя в Изборске что-то своё. Кого-то заинтересовала богатая история города, рассказанная в музейных усадьбах, кому-то пришлась по душе величественная Изборская крепость. Другие оценили представленные в музее программы для детей и окутанные тайнами Словенские ключи», - отметили сотрудник музея.

Информационный тур по Псковской области начался 17 апреля. Одна из целей поездки – развитие туристических связей и продвижение туристического потенциала региона.