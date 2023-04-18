Управленцев пригласили к участию в пятом сезоне конкурса «Лидеры России»

17:09, 18 апреля 2023, ПАИ

Представители правительства и администрации президента РФ призвали к участию в пятом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманском проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Руководители, выступающие наставниками конкурса, отметили, что сегодня перед Россией стоят колоссальные вызовы и государство крайне заинтересовано в эффективных управленцах для решения этих задач.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак отметил, что «Лидеры России» – это наиболее масштабный кадровый конкурс не только в российской, но и мировой практике.

«Проект дает возможность стать частью команды лучших управленцев России, оказаться среди единомышленников, тех, кто не боится трудностей, вызовов, кто готов применять свои лучшие качества и навыки на благо Родины. Все будущие участники конкурса – уже состоявшиеся специалисты в своем деле, имеете значительный профессиональный опыт, внушительный багаж знаний, высокие компетенции. Уверен, что благодаря вашим талантам, профессионализму, целеустремленности у вас обязательно все получится. Дерзайте! До встречи на площадке проекта «Лидеры России», – отметил Александр Новак.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что атмосфера конкурса «Лидеры России» позволяет его участникам без оглядки на сиюминутные политические или карьерные соображения выдвигать самые смелые идеи и управленческие решения.

«Созданная атмосфера конкурса позволяет его участникам без оглядки на сиюминутные политические или карьерные соображения выдвигать самые смелые идеи и управленческие решения с тем, чтобы выстроить отношения между государством и гражданами, между странами и народами более справедливыми и гармоничными, а механизмы управления в самых разных сферах человеческой жизнедеятельности наиболее эффективными. Несомненную ценность представляет также институт наставничества. С одной стороны, он позволяет и даже заставляет опытных политиков и управленцев взглянуть на мир глазами нового поколения. С другой - приземляет молодой задор и творческий полет на текущие проблемы государственного, муниципального и корпоративного управления. Сегодня, наверно, как никогда Россия, да и, без преувеличения, весь мир нуждаются в новых идеях и в вас – молодых, тех, кто испытывает потребность и готовность взять на себя ответственность за развитие и процветанию вашего поколения и грядущих поколений. Дерзайте! Будущее за вами. Дорогу осилит идущий!» – сказал Дмитрий Козак.

4 апреля 2023 года дан старт пятому сезону конкурса управленцев «Лидеры России». Принять участие в нем могут граждане РФ и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф. В новом сезоне каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а кроме того карьерные консультации и сопровождение. Иностранные граждане, победившие в конкурсе, смогут претендовать на получение российского гражданства в упрощенном порядке, а иностранцы-финалисты – на получение по такой же системе вида на жительство в РФ.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению президента Российской Федерации с 2017 года. За все время на участие в нем было подано более 840 тысяч заявок из 150 стран.