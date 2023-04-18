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Политика

Это знаковое событие в год выборов - Александр Котов о встрече губернатора с президентом

Знаковым событием назвал встречу губернатора Михаила Ведерникова с президентом РФ Владимиром Путиным в год выборов спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Эта встреча именно сейчас, в преддверии предстоящей избирательной кампании, говорит о поддержке нашего губернатора со стороны главы государства и о высокой оценке работы команды, возглавляемой губернатором», - отметил председатель Собрания.

Говоря о фактических результатах деятельности губернатора, Александр Котов акцентировал внимание на двух моментах. «Достаточно сказать, что почти за шесть лет работы Михаила Ведерникова бюджет Псковской области увеличился более чем в два раза, а государственный долг региона сократился до приемлемых размеров. Мы принимаем участие практически во всех существующих государственных программах, в том числе в рамках реализации национальных проектов. Построено много новых объектов, капитально отремонтированы существующие. Помимо собственных источников доходов привлекается большое количество денежных средств из федерального бюджета. Всё это позволяет нам не просто поддерживать ситуацию в нормальном состоянии, но и достаточно успешно развиваться», - высказал мнение спикер.

Также среди важных результатов работы губернатора Александр Котов выделил коренное изменение в транспортном обслуживании населения Псковской области. Существенные перемены, как подчеркнул спикер, произошли и на железной дороге, и в авиасообщении.

«Можно много ещё говорить о положительной работе губернатора, но когда мне задают вопрос, связанный с оценкой его деятельности, я всегда отмечаю самое главное качество, которое есть у нашего губернатора, – это внимательное отношение к людям. Если руководитель внимательно относится к проблемам, которые озвучивают люди, значит, он обязательно будет успешным. Михаил Юрьевич старается реагировать на все обращения, которые поступают. Старается реагировать на все проблемы, которые озвучивают наши жители. Во многом у него это получается. Я думаю, что накопленный опыт работы позволит ему успешно работать в будущем пятилетнем периоде. Надеюсь, что жители Псковской области поддержат нашего губернатора», - подытожил председатель областного Собрания Александр Котов.

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