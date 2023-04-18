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Псковичам объяснили, куда вывезти мусор с приусадебного участка

Куда вывезти мусор с приусадебного участка и сколько это будет стоить, объяснили псковичам в филиале ООО «Экопром».

Фото: филиал ООО «Экопром»

«У каждого садоводческого товарищества должен быть заключен договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО). В каждом населенном пункте должно быть определено место сбора ТКО и место сбора крупногабаритных отходов (КГО)», - отметили в компании.

В мусорные контейнеры можно выбрасывать только ТКО. Как подчеркнули в компании, КГО нужно оставлять на площадках, предназначенных для сбора только этого вида отходов, если же она отсутствует, то рядом с контейнерной площадкой.

Отходы ТКО вывозятся в соответствии с установленным графиком. Вывоз отходов КГО осуществляется по заявке садоводческого товарищества, управляющей организации или администрации района.

«Строительные отходы, образующиеся в результате ремонта, вывозятся в рамках индивидуального договора с лицом, осуществляющим ремонт. Складирование автомобильных шин, веток, листвы на контейнерных площадках строго запрещено», - заключили в филиале.

По вопросам заключения договора, объемам и стоимости услуг жители Псковской области могут обратиться по телефону 8 (8112) 201921.

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