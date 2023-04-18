В Гдовском районе ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево
В Гдовском районе водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
ДТП произошло на 80-м км дороги Псков – Гдов – Сланцы. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
Водитель получил травмы. Решается вопрос о его госпитализации.
На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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