В Гдовском районе ВАЗ вылетел в кювет и врезался в дерево

17:24, 18 апреля 2023, ПАИ

В Гдовском районе водитель автомобиля ВАЗ-2105 не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло на 80-м км дороги Псков – Гдов – Сланцы. Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель получил травмы. Решается вопрос о его госпитализации.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.