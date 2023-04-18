Псковская область вошла в топ-3 по загрузке санаториев среди регионов СЗФО

17:26, 18 апреля 2023, ПАИ

Псковская область вошла в топ-3 по загрузке санаториев среди регионов СЗФО, сообщает сайт санатории-России.рф.

В топ на Северо-Западе РФ входят Калининградская область (79%), Карелия (61%), Санкт-Петербург, Новгородская область (57%) и Псковская область (54%).

Лучше всего в стране заполняются отдыхающими санатории Калининградской области, Ставропольского края (75%) и Республики Алтай (74%). В первой десятке регионов по загруженности туристами санаториев также Мордовия (70%), Алтайский край (67%), Воронежская область (66%), Башкортостан (65%), Карелия (61%), Кемеровская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область (все - по 60%). Хуже всего в стране заполняются отдыхающими санатории Дальнего Востока - 35%.

В целом по стране загрузка санаторно-курортных учреждений в прошлом году составила 45%, что на 3% больше прошлогоднего показателя.