Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область вошла в топ-3 по загрузке санаториев среди регионов СЗФО

Псковская область вошла в топ-3 по загрузке санаториев среди регионов СЗФО, сообщает сайт санатории-России.рф.

В топ на Северо-Западе РФ входят Калининградская область (79%), Карелия (61%), Санкт-Петербург, Новгородская область (57%) и Псковская область (54%).

Лучше всего в стране заполняются отдыхающими санатории Калининградской области, Ставропольского края (75%) и Республики Алтай (74%). В первой десятке регионов по загруженности туристами санаториев также Мордовия (70%), Алтайский край (67%), Воронежская область (66%), Башкортостан (65%), Карелия (61%), Кемеровская область, Санкт-Петербург и Сахалинская область (все - по 60%). Хуже всего в стране заполняются отдыхающими санатории Дальнего Востока - 35%.

В целом по стране загрузка санаторно-курортных учреждений в прошлом году составила 45%, что на 3% больше прошлогоднего показателя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Псковичам объяснили, куда вывезти мусор с приусадебного участка
18 апреля 2023

Псковская область вошла в топ-3 по загрузке санаториев среди регионов СЗФО
18 апреля 2023

Вопросы защиты прав граждан обсудил с экспертом из Москвы Дмитрий Шахов
18 апреля 2023

Около 700 млн рублей направила Псковская область участникам СВО и беженцам
18 апреля 2023

На 99% реализовали нацпроекты в Псковской области в 2022 году
18 апреля 2023

Книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове
18 апреля 2023

Дефицит медицинских сотрудников снижается в Псковской области
18 апреля 2023

Капитальный ремонт 33 школ провели в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...