Пскович завоевал три медали на «Донской регате»

17:56, 18 апреля 2023, ПАИ

Спортсмен псковской спортивной школы «Олимп» занял призовые места в нескольких категориях всероссийских соревнований по гребному спорту «Донская регата». Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло в Ростове-на-Дону с 12 по 17 апреля.

Пскович получил золото в составе «двойки распашной без рулевого» и «четверки распашной без рулевого», а также занял второе место, выступая в парной четверке.

«Гордимся и поздравляем Александра и его тренера Сергея Юрьевича! Желаем удачи в новых стартах!» - сказали в школе.