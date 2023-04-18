Священник проводил срочников из Себежа в День воинской славы России

18:13, 18 апреля 2023, ПАИ

В Большом зале администрации Себежского района сегодня состоялись проводы срочников. Об этом сообщает газета «Призыв».

Из района на военную службу отправятся 17 юношей.

18 апреля — День воинской славы России, день победы русских дружин князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Это событие вошло в нашу историю как Ледовое побоище.

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