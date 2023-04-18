Обучающиеся в «Кванториуме» стали победителями конкурса геоинформатики

19:37, 18 апреля 2023, ПАИ

Кванторианки Алёна Ильина и Анастасия Мохова стали победителями в треке «Русские первопроходцы Сибири» (14–17 лет) межрегионального конкурса геоинформатики «Географические открытия». Об этом сообщает телеграм-канал «Комитет по образованию Псковской области».

Наставницей команды девушек является Анастасия Алмазова. В рамках конкурсного задания команда разработала веб-ресурс на тему «Русские первопроходцы Сибири», дополнив его исторической справкой и интересными фактами.

Также они выполнили дополнительное задание — сделали GPS-рисунок. Их работа была признана лучшей.

Конкурс был организован детским технопарком «Кванториум Воронеж».