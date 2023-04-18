Первые игры муниципального этапа лиги дебатов прошли в школах Пскова

19:55, 18 апреля 2023, ПАИ

В Пскове прошли первые игры муниципального этапа лиги дебатов «Истина», в них участвовали ученики 8–9-х классов. Об этом сообщается в группе «Первые игры муниципального этапа лиги дебатов прошли в школах Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

В составе жюри выступили Галина Невалённая и Елена Лунгу. Им было сложно принять решение о том, какая же команда пройдёт на региональный этап, потому что все ребята оказались хорошо подготовленными и очень артистичными.

В итоге на следующий этап прошла команда Псковского педагогического комплекса.