Профсоюзы поддержат действующего губернатора Псковской области на предстоящих выборах

21:02, 18 апреля 2023, ПАИ

Профсоюзы Псковской области поддержат губернатора Михаила Ведерникова на предстоящих выборах. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

«В Псковской области невооружённым глазом видны все позитивные изменения и в части строительства и модернизации объектов инфраструктуры, и в части социальной сферы», — отметил Игорь Иванов и обратил внимание на важность планомерного развития в регионе социального партнёрства на всех уровнях.

«При активном содействии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды удалось выстроить прямой активный диалог между всеми участниками социально-трудовых отношений, — сообщил Игорь Иванов. — Соглашения между профсоюзами и муниципалитетами заключаются и обновляются. Работодатели увидели пользу и поддержку профсоюзов, активно создаются новые первичные профсоюзные организации».

У жителей Псковской области есть твёрдая уверенность в завтрашнем дне, а это самое главное в совместной работе руководства региона и профсоюзов, подчеркнул Игорь Иванов.