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Алексей Овсянников принял участие в заседании Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников принял участие в заседании Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По словам российского министра, в числе вызовов, представляющих наибольшую опасность, остаётся наркопреступность.

В результате совместной работы к ответственности привлечены участники крупных криминальных структур, распространявших синтетические наркотики на территории Союзного государства посредством интернет-магазинов. Порядка трёх тысяч наркопреступлений выявлено в пограничных с Беларусью регионах России. Установлено свыше тысячи лиц, причастных к их совершению. Изъято около девятисот килограммов запрещённых веществ.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Взаимодействие органов внутренних дел двух стран в сфере розыска обвиняемых и без вести пропавших носит поступательный характер и основано на тесных контактах между подразделениями уголовного розыска.

В ходе заседания отмечено, что достигнутый уровень сотрудничества отвечает общим интересам, при этом потенциал его развития не исчерпан. В данной связи подготовлен ряд предложений, которые рассмотрены на заседании.

В завершение мероприятия Владимир Колокольцев и Иван Кубраков подписали решения Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства и план работы Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства на 2024 год.

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