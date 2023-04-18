Алексей Овсянников принял участие в заседании Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства
Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников принял участие в заседании Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
По словам российского министра, в числе вызовов, представляющих наибольшую опасность, остаётся наркопреступность.
В результате совместной работы к ответственности привлечены участники крупных криминальных структур, распространявших синтетические наркотики на территории Союзного государства посредством интернет-магазинов. Порядка трёх тысяч наркопреступлений выявлено в пограничных с Беларусью регионах России. Установлено свыше тысячи лиц, причастных к их совершению. Изъято около девятисот килограммов запрещённых веществ.
Взаимодействие органов внутренних дел двух стран в сфере розыска обвиняемых и без вести пропавших носит поступательный характер и основано на тесных контактах между подразделениями уголовного розыска.
В ходе заседания отмечено, что достигнутый уровень сотрудничества отвечает общим интересам, при этом потенциал его развития не исчерпан. В данной связи подготовлен ряд предложений, которые рассмотрены на заседании.
В завершение мероприятия Владимир Колокольцев и Иван Кубраков подписали решения Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства и план работы Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства на 2024 год.
Алексей Овсянников принял участие в заседании Объединённой коллегии министерств внутренних дел Союзного государства
Книга «Псковские народные сказки» победила в конкурсе книжного форума «Русский Запад»