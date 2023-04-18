Детский фонд объявил старт благотворительной акции «День защиты детей»

22:00, 18 апреля 2023, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда в 35-й раз с момента основания организации запускает традиционную благотворительную акцию «День защиты детей».

По традиции в конце мая – начале июня Детский фонд организует большой праздник для ребят из интернатных учреждений, детей из нуждающихся семей, ребят с инвалидностью и ОВЗ. В этом году на праздник будут приглашены и дети из семей вынужденных переселенцев.

В планах сотрудников фонда — организовать праздник для 300 детей. По сценарию запланированы театрализованная программа артистов городского культурного центра, дискотека и подарки. А для воспитанников интернатных учреждений программа продолжится праздничным обедом и игровой комнатой.

Сейчас сотрудники и волонтёры фонда активно ищут партнёров и благотворителей, которые помогут воплотить мечты о празднике в жизнь.

Подробности можно узнать на сайте организации.