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Общество

Детский фонд объявил старт благотворительной акции «День защиты детей»

Псковское областное отделение Российского детского фонда в 35-й раз с момента основания организации запускает традиционную благотворительную акцию «День защиты детей».

По традиции в конце мая – начале июня Детский фонд организует большой праздник для ребят из интернатных учреждений, детей из нуждающихся семей, ребят с инвалидностью и ОВЗ. В этом году на праздник будут приглашены и дети из семей вынужденных переселенцев.

В планах сотрудников фонда — организовать праздник для 300 детей. По сценарию запланированы театрализованная программа артистов городского культурного центра, дискотека и подарки. А для воспитанников интернатных учреждений программа продолжится праздничным обедом и игровой комнатой.

Сейчас сотрудники и волонтёры фонда активно ищут партнёров и благотворителей, которые помогут воплотить мечты о празднике в жизнь.

Подробности можно узнать на сайте организации.

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