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Евтихий Тихий наступил по народному календарю

Евтихий Тихий и Ерёма Пролётный наступили по народному календарю, сообщает calend.ru.

Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в VI веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в III веке.

На Руси по дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».
 
На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. В этот день нужно было уважить яблоню — поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было откушать и моченых яблочек — если, конечно, они сохранились до весны.
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