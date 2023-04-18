Участие в донорской акции можно принять 20 апреля в Пскове

22:24, 18 апреля 2023, ПАИ

С 17 по 23 апреля проходит неделя популяризации донорства крови, сообщает группа «ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж».

20 апреля можно принять участие в донорской акции и сдать кровь в ГБУЗ «СПК Псковской области» (Интернациональный переулок, 4). Отметим, что 30 студентов колледжа являются донорами.

От станции переливания крови зависят все медицинские учреждения региона. Она работает круглосуточно, чтобы в любой момент выдать кровь нужной группы и спасти чью-то жизнь. Время работы Псковской областной станции переливания крови: пн. – пт. 08:30-12:00, чт. 15:00-18:00 (дополнительно).

Всю необходимую информацию вы можете получить на сайте.