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Общество

Участие в донорской акции можно принять 20 апреля в Пскове

С 17 по 23 апреля проходит неделя популяризации донорства крови, сообщает группа «ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж». 

20 апреля можно принять участие в донорской акции и сдать кровь в ГБУЗ «СПК Псковской области» (Интернациональный переулок, 4). Отметим, что 30 студентов колледжа являются донорами.

От станции переливания крови зависят все медицинские учреждения региона. Она работает круглосуточно, чтобы в любой момент выдать кровь нужной группы и спасти чью-то жизнь. Время работы Псковской областной станции переливания крови: пн. – пт. 08:30-12:00, чт. 15:00-18:00 (дополнительно). 

Всю необходимую информацию вы можете получить на сайте.

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