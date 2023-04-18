В Великих Луках прошло награждение руководителей образцовых коллективов
Торжественное вручение свидетельств о присвоении званий «Образцовый коллектив», «Народный коллектив» творческим коллективам прошло в детской музыкальной школе № 1 им. М. П. Мусоргского. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.
Звания получили:
- образцовый коллектив — детский хор «Вдохновение», руководитель — Любовь Румянцева;
- образцовый коллектив — шоу-группа «Карусель», руководитель — Александра Арсентьева;
- народный коллектив — ансамбль русских народных инструментов «Забава», руководитель — Наталья Смородина;
- народный коллектив — фольклорный ансамбль «Заряница», руководитель — Маргарита Амирханян;
- образцовый коллектив — театр детской песни «Летний дождь», руководители — Елена Цыганкова, Оксана Рахманова;
- образцовый художественный коллектив — танцевальная студия «Вектор», руководители — Вера и Стефания Путятины;
- образцовый художественный коллектив — хор мальчиков.
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