В Великих Луках прошло награждение руководителей образцовых коллективов

22:53, 18 апреля 2023, ПАИ

Торжественное вручение свидетельств о присвоении званий «Образцовый коллектив», «Народный коллектив» творческим коллективам прошло в детской музыкальной школе № 1 им. М. П. Мусоргского. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский.

Звания получили: