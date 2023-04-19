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Общество

Сбер тестирует не требующий карт банкомат

Фото: пресс-служба Сбербанка

Сбер начал тестировать первый в России банкомат, который не предполагает использования карт, а управляется смартфоном. Об этом сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. По сути, такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. 

Фото: пресс-служба Сбербанка

Галкина указала, что решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов банка.

Она пояснила, что банк ранее добавил в свои банкоматы возможность снятия и внесения наличных с помощью смартфона и увидел, что такая опция пользуется спросом, так как многие клиенты не носят с собой пластиковые карты, а также используют цифровые карты без физического формфактора.

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