Сбер тестирует не требующий карт банкомат

00:29, 19 апреля 2023, ПАИ

Сбер начал тестировать первый в России банкомат, который не предполагает использования карт, а управляется смартфоном. Об этом сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. По сути, такой банкомат — это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента.

Галкина указала, что решение о тиражировании таких устройств будет зависеть от результатов экспериментов и обратной связи от клиентов банка.

Она пояснила, что банк ранее добавил в свои банкоматы возможность снятия и внесения наличных с помощью смартфона и увидел, что такая опция пользуется спросом, так как многие клиенты не носят с собой пластиковые карты, а также используют цифровые карты без физического формфактора.