Островичи привезли медали с первенства СЗФО по кикбоксингу

08:59, 19 апреля 2023, ПАИ

Островские спортсмены привезли медали с первенства Северо-Западного федерального округа России по кикбоксингу, которое прошло с 13 по 18 апреля в городе Череповце, пишет районная газета «Островские вести».

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов из восьми регионов: Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Псковской, Калининградской областей, а также из Республики Коми и Республики Карелии.

Остров представляли воспитанники СШ «Мастер», клуб «Атлетик» под руководством Ивана Жаворонкова.

Спортсмены Иван Ефремов и Арсений Павлов по итогам соревнований заняли 1-е и 2-е места соответственно и прошли отбор в сборную Псковской области на чемпионат России по кикбоксингу, который пройдёт с 1 по 18 мая в Кемерово. Ещё две медали привезли Михаил Копаницкий и Илья Зверев.