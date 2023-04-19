О намерении детей подрабатывать летом сообщил 21% родителей в Пскове

09:14, 19 апреля 2023, ПАИ

О намерении детей подрабатывать летом сообщил 21% родителей в Пскове, отмечается в опросе SuperJob.

Чаще всего подростки претендуют на работу курьерами, промоутерами, кухонными работниками, официантами и помощниками вожатых.

Каждый пятый родитель (21%) сообщил, что его ребенок будет подрабатывать в летние каникулы. «И при деле будет, и подзаработает»; «Сыну 16, хочет сам купить себе телефон», — рассказали опрошенные.

Судя по комментариям, наиболее популярные варианты трудоустройства для 14—17-летних юношей и девушек — это позиции курьера и промоутера. Кроме того, подростки рассматривают позиции работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.