Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О намерении детей подрабатывать летом сообщил 21% родителей в Пскове

О намерении детей подрабатывать летом сообщил 21% родителей в Пскове, отмечается в опросе SuperJob.

Чаще всего подростки претендуют на работу курьерами, промоутерами, кухонными работниками, официантами и помощниками вожатых.

Каждый пятый родитель (21%) сообщил, что его ребенок будет подрабатывать в летние каникулы. «И при деле будет, и подзаработает»; «Сыну 16, хочет сам купить себе телефон», — рассказали опрошенные.

Судя по комментариям, наиболее популярные варианты трудоустройства для 14—17-летних юношей и девушек — это позиции курьера и промоутера. Кроме того, подростки рассматривают позиции работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

До +18 градусов ожидается сегодня в Пскове
19 апреля 2023

Минтранс призвали уточнить порядок действий с детьми-безбилетниками
19 апреля 2023

Сбер тестирует не требующий карт банкомат
18 апреля 2023

Работа искусственного интеллекта победила в конкурсе фотографии
18 апреля 2023

Контроль за обработкой детских лагерей от клещей и комаров усилят в России
18 апреля 2023

Диплом победителя получила книга «Ганзейские сказы»
18 апреля 2023

В Великих Луках прошло награждение руководителей образцовых коллективов

18 апреля 2023

Участие в донорской акции можно принять 20 апреля в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...