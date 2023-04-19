О причинах ландшафтных пожаров расскажут в медиацентре ПАИ

12:03, 19 апреля 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 19 апреля.

Статистику весенних палов травы, причины ландшафтных пожаров, готовность Псковской области к сезону пикников и шашлыков, как правильно жечь траву и отходы на дачах, обсудим с главным государственным инспектором Псковской области по пожарному надзору, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области - начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимиром Якуниным.