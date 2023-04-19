От Пастернака до Беляева: очередная встреча в рамках проекта «Букбар» пройдет в Пскове

12:50, 19 апреля 2023, ПАИ

Седьмое мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пройдет в креативном пространстве «Лофт» в Пскове в 15:30 22 апреля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

«Букбар» – это проект, знакомящий псковичей с отечественной литературой в неформальной обстановке за чашкой кофе и приятной беседой с филологами, литераторами, книжными блогерами и экспертами. Вместо коктейлей гости получают лучшие литературные рекомендации и говорят о самом важном – о книгах. С этого мероприятия начинается вторая половина пути проекта», – отметили в «Лофте».

С десятью книгами классики и современной русской прозы гостей познакомят поэт, журналист, режиссёр документального кино и кандидат филологических наук Сергей Брель, а также филолог, журналист, начальник отдела развития и продвижения Псковского театра драмы, ведущая программы «Минкульт» на радио «Серебряный дождь» Елизавета Славятинская.

В барной карте этого вечера: Иван Бунин «Тёмные аллеи», Александр Солженицын «Один день Ивана Денисовича», Александр Беляев «Человек-амфибия», Антон Чехов «Дуэль», Марк Алданов «Самоубийство», Дмитрий Лихачёв «Письма о добром и прекрасном», Борис Пастернак «Доктор Живаго», Владислав Ходасевич «Некрополь», Михаил Булгаков «Белая гвардия» и Леонид Зуров «Иван-да-Марья».

Бонусом для посетителей «Букбара» станет презентация новой книги Сергея Бреля «Время любви».

«Весь вечер официанты будут предлагать гостям сезонное меню из несколько десятков позиций и угощать вкусным кофе. Пространство будет работать до последнего посетителя», – подчеркнули организаторы.

Вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Мероприятие пройдет по адресу: улица Спортивная, дом 1Б. Познакомиться с «Букбаром» можно в группе проекта в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/bookbar_loft.