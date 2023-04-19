Псковичи могут бесплатно привить своих животных от бешенства

10:04, 19 апреля 2023, ПАИ

Псковичи могут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства, сообщили ПАИ в администрации Пскова.

Привить питомца можно на Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: улица Николая Васильева, 36а. Вакцинация проводится по средам с 9:00 до 19:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Станция также организует выездные вакцинации. По договоренности с управляющими компаниями специалисты выезжают в микрорайоны города. Объявления об этом появятся на подъездах.

Кроме того, можно платно привить своих животных импортными поливалентными вакцинами по предварительной записи. Телефоны для справок: 73-42-03, 73-40-55.