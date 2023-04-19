Великолукские фигуристы заняли призовые места на областных соревнованиях
Спортсмены из Великих Лук заняли призовые места на областных соревнованиях по фигурному катанию «Юные звезды», которые проходили в Пскове 15 апреля. Об этом сообщается в группе спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».
По результатам состязаний золотым призёром стала Анастасия Шкрабак. Бронзу получила Александра Светлова.
Тренируются спортсмены под руководством Ольги Новиковой.
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