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Спорт

Великолукские фигуристы заняли призовые места на областных соревнованиях

Спортсмены из Великих Лук заняли призовые места на областных соревнованиях по фигурному катанию «Юные звезды», которые проходили в Пскове 15 апреля. Об этом сообщается в группе спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «СШОР «Экспресс» г. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

По результатам состязаний золотым призёром стала Анастасия Шкрабак. Бронзу получила Александра Светлова.

Тренируются спортсмены под руководством Ольги Новиковой.

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