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Легкоатлетическая эстафета «Псковской правды» пройдёт 4 мая

Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» в честь 78-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт 4 мая. Пять маршрутов эстафеты будут расположены на набережной реки Великой в Пскове, как и в прошлом году.

В забеге могут принять участие команды от школ, ссузов и вузов области, а также корпоративные команды: от предприятий, организаций, учреждений и силовых структур. Зарегистрироваться и получить номера участников корпоративные команды смогут 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» (улица Гагарина, дом 5а).

При подаче заявки на регистрацию необходимо будет предоставить медицинский допуск (медицинскую справку) на каждого члена команды со следующей формулировкой: «Допускается к участию в легкоатлетической эстафете». Такую справку можно получить в медучреждениях региона: как государственных, так и коммерческих.

Организаторами спортивного мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», комитет по спорту Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и спортшкола олимпийского резерва «Надежда».

Подробную информацию можно получить по телефонам 8 (8112) 73-70-94 (МБУ «СШОР «Надежда») и 8 (8112) 50-01-21 (редакция газеты «Псковская правда»).

С Положением о проведении эстафеты можно ознакомиться по ссылке

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