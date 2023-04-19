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Культура

Начался приём заявок для участия в Фестивале талантов в Великих Луках

Начался прием заявок для участия в Фестивале талантов в Великих Луках. Он пройдет в пятый раз на площадке «Луки Парк». Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский.

В весеннем Фестивале талантов победителей будет выбирать профессиональное жюри. Как и прежде, будет несколько направлений: хореография, вокал, художественное слово и живая музыка. Отборочный тур состоится 27 мая, а гала-концерт фестиваля – 10 июня.

К участию приглашаются все жители региона. Впервые фестиваль пройдет без возрастных ограничений. Заявки принимаются до 12 мая по ссылке

Фестиваль под открытым небом стал возможным благодаря объединению усилий инициативной молодежи города и коллектива «Луки Парка». Теперь несколько раз в год в Великих Луках собираются таланты со всего региона.

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