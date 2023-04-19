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Общество

Островская прокуратура заставила коммунальщиков вернуть жильцу 13 тысяч рублей

Благодаря вмешательству Островской межрайонной прокуратуры незаконно начисленные денежные средства за коммунальные услуги исключены из лицевого счета гражданина. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что более полугода при начислении платы за коммунальные услуги неправомерно применялся повышающий коэффициент.

Лишь после вмешательства межрайонной прокуратуры гражданину произведен перерасчет размера платы за коммунальные услуги, из квитанций исключили сумму в размере 13 119 рублей.

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