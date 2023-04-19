Готовы ли псковские рестораны к высокому сезону, обсуждают на круглом столе в ПАИ

15:05, 19 апреля 2023, ПАИ

Круглый стол «Накормить туриста: готов ли псковский ресторанный бизнес к высокому сезону - 2023» проходит в медиацентре ПАИ.

Надо ли ресторанному бизнесу региона расширяться и ждать наплыва посетителей? Ресурсы: продукты, кадры, площади. Всего ли хватает? Какие меры поддержки нужны рестораторам? Эти и другие темы обсудят эксперты.

В работе круглого стола участвуют:

1. Заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Александровна Климова



2. Начальник отдела профориентации и профессионального обучения комитета по труду и занятости Псковской области Олеся Николаевна Сергеева



3. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Анатольевич Мурылев



4. Член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России (рестораны «MUNHELL» «Ёрш», «Пивной Дом», кафе «Fabric») Андрей Юрьевич Филатов



5. Учредитель ООО «Добрые бобры» (рестораны «Дункан» и «Инжир») Сергей Львович Ривош



6. Управляющий «Изборск-Парк», «Печоры-Парк», «Остров-Парк» Дмитрий Владимирович Блицын



7. Руководитель службы общественного питания РГК «Двор Подзноева» Ирина Сергеевна Барканова



8. Шеф-повар кафе «Несвятые святые» Инга Вячеславовна Дзешкевич



9. Директор ООО «Лето» (ресторан «Деловой»), руководитель регионального отделения «Деловая Россия» Станислав Викторович Оссовский



10. Сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Николай Николаевич Солпековский (профессиональный дегустатор)



11. Директор турфирмы «Атмосфера путешествий» Егор Александрович Лебедев



12. Исполнительный директор ООО «ЮСТА» (поставщик продуктов) Константин Александрович Герасенко



13. Владелец семейного ремесленного производства «Дом мяса» Антон Викторович Скрыпников.