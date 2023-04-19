Шесть человек оштрафованы за палы травы в Псковской области

12:52, 19 апреля 2023, ПАИ

С начала года в Псковской области за палы травы привлекли к ответственности шесть человек. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил главный государственный инспектор Псковской области по пожарному надзору, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

«В прошлом году мы привлекли к ответственности 34 человека, в том числе двух должностных лиц», — уточнил он.

По словам Владимира Якунина, за палы травы предусмотрены штрафы в размере от 5 до 15 тысяч для граждан, для должностных лиц — до 30 тысяч, для ИП — до 60 тысяч, для юрлиц — до 400 тысяч рублей.