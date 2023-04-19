Пушкинский заповедник проведёт телемост с ульяновскими музейщиками

12:58, 19 апреля 2023, ПАИ

Присоединиться к телемосту «Экспозиционно-выставочная работа в литературном музее» смогут все желающие 19 апреля. Этот телемост в формате круглого стола проведут специалисты Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и Литературного музея «Дом Языковых» — филиала Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Состоится разговор на базе виртуального представительства Пушкинского заповедника в ульяновском музее, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Среди запланированных выступлений — сообщения руководителя службы просветительской и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёны Бойцовой (об опыте подготовки и реализации выставочных проектов) и учёного секретаря «Михайловского» Эдуарда Узенёва (об истории создания и работы музейных экспозиций в Святогорье).

Особый предмет обсуждения — проект концепции новой экспозиции в «Доме Языковых», одним из основополагающих которой будет раздел, посвящённый А. С. Пушкину и его пребыванию в Симбирской губернии в сентябре 1833 года. Об этом расскажет заведующий литературным музеем Олег Москаленко.

Полный сценарный план телемоста опубликован на официальном сайте Пушкинского заповедника. Начнут работу круглого стола в 15:00 по московскому времени. Подключиться к трансляции можно по ссылке.

Напомним, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе небольшого музея в Ульяновской области было образовано без малого пять лет назад, в 2018 году, и с тех пор активно работает. Так, ульяновцы уже побывали на 18 лекциях из «Михайловского», среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)», «Древности Псковского края. Село Велье», проч., проч. Телемосты, соединяющие «Дом Языковых» и «Михайловское», также стали доброй традицией для виртуального представительства. Так, в апреле прошлого года музейщики из двух регионов в подобном формате обсуждали тему «Проектная деятельность в литературных музеях». Годом ранее здесь же провели телемост «Интерактивная составляющая в работе современного музея», а в 2020-м — «Наследие Николая Языкова. Взгляд из Пушкиногорья».