Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Пушкинский заповедник проведёт телемост с ульяновскими музейщиками

Экспозиция в Тригорском на картине М. Соколова «Музыкальный салон в доме Осиповых». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Присоединиться к телемосту «Экспозиционно-выставочная работа в литературном музее» смогут все желающие 19 апреля. Этот телемост в формате круглого стола проведут специалисты Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и Литературного музея «Дом Языковых» — филиала Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Состоится разговор на базе виртуального представительства Пушкинского заповедника в ульяновском музее, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

Среди запланированных выступлений  — сообщения руководителя службы просветительской и выставочной работы Пушкинского заповедника Алёны Бойцовой (об опыте подготовки и реализации выставочных проектов) и учёного секретаря «Михайловского» Эдуарда Узенёва (об истории создания и работы музейных экспозиций в Святогорье).

Особый предмет обсуждения — проект концепции новой экспозиции в «Доме Языковых», одним из основополагающих которой будет раздел, посвящённый А. С. Пушкину и его пребыванию в Симбирской губернии в сентябре 1833 года. Об этом расскажет заведующий литературным музеем Олег Москаленко.

Полный сценарный план телемоста опубликован на официальном сайте Пушкинского заповедника. Начнут работу круглого стола в 15:00 по московскому времени. Подключиться к трансляции можно по ссылке.

Напомним, что виртуальное представительство Пушкинского заповедника на базе небольшого музея в Ульяновской области было образовано без малого пять лет назад, в 2018 году, и с тех пор активно работает. Так, ульяновцы уже побывали на 18 лекциях из «Михайловского», среди которых: «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «У них на масленице жирной водились русские блины» (о культуре застолья у дворян в XIX столетии)», «Древности Псковского края. Село Велье», проч., проч. Телемосты, соединяющие «Дом Языковых» и «Михайловское», также стали доброй традицией для виртуального представительства. Так, в апреле прошлого года музейщики из двух регионов в подобном формате обсуждали тему «Проектная деятельность в литературных музеях». Годом ранее здесь же провели телемост «Интерактивная составляющая в работе современного музея», а в 2020-м  — «Наследие Николая Языкова. Взгляд из Пушкиногорья».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

От Пастернака до Беляева: очередная встреча в рамках проекта «Букбар» пройдет в Пскове
19 апреля 2023

Начался приём заявок для участия в Фестивале талантов в Великих Луках
18 апреля 2023

Работа искусственного интеллекта победила в конкурсе фотографии
18 апреля 2023

Диплом победителя получила книга «Ганзейские сказы»
18 апреля 2023

В Великих Луках прошло награждение руководителей образцовых коллективов

18 апреля 2023

Детский фонд объявил старт благотворительной акции «День защиты детей»
18 апреля 2023

Борис Елкин рассказал о возможных территориях благоустройства в Пскове
18 апреля 2023

Первые игры муниципального этапа лиги дебатов прошли в школах Пскова

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...