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Общество

Первый в России управляемый смартфоном банкомат тестирует Сбер

Фото ПАО "Сбербанк"

Первый в России управляемый смартфоном банкомат тестирует Сбер. Устройство не предполагает использование карт, пояснила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

«Банкомат позволяет получить и внести наличные, отсканировав QR-код с помощью приложения «Сбербанк онлайн», - пояснила Татьяна Галкина. - Управлять таким банкоматом можно смартфоном на ОС iOS и Android. По сути, такой банкомат - это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск».

Решение о распространении экспериментальных устройств будет зависеть от результатов тестов и реакции клиентов банка.

Ранее Сбербанк добавил в банкоматы возможность снять и внести наличные с помощью смартфона. Эта опция получила спрос у людей, так как многие не носят с собой пластиковые карты или используют цифровые карты без физического формфактора.

«Мы отмечаем позитивный пользовательский опыт при использовании данного устройства: простой и удобный интерфейс, более высокая скорость проведения операций, - отметила вице-президент. - Затраты на оборудование для данного банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание - на 20%. Сокращение расходов на оборудование связано с исключением избыточных элементов: картоприемника, ПИН-клавиатуры».

При этом Татьяна Галкина подчеркнула, что Сбербанк не ставит срочную задачу поменять всю банкоматную сеть на российское оборудование. «У нас нет проблем с ПО, с разработкой шаблонов новых купюр, нет проблем с технической поддержкой, - заверила она. - Мы можем пять-шесть лет спокойно работать с существующими устройствами. Это будет планомерный и спокойный процесс. Вместе с тем Сбербанк заинтересован в том, чтобы у нас появились российские банкоматы».

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