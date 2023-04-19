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Общество

Более двух тысяч жителей Псковской области получили уведомления о будущей пенсии

С начала года более 2,3 тыс. жителей Псковской области получили проактивные уведомления от Социального фонда России о размере будущей страховой пенсии по старости. Такие сведения поступили в личный кабинет на портале госуслуг мужчинам, достигшим 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе фонда.

По словам управляющей отделением СФР по Псковской области Натальи Мельниковой, в уведомлении Социального фонда содержится информация о страховом стаже, количестве заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов и размере пенсии, рассчитанной по этим показателям. В сведениях также указан размер пенсионных накоплений, если они формируются.

Проактивное информирование даёт гражданам возможность проверить переданные работодателями сведения и заранее оценить свои пенсионные права.

Гражданам, у которых нет учетной записи на портале госуслуг, информация о формировании пенсии доступна в клиентских службах Социального фонда.

Напомним, проактивное информирование о размере сформированной пенсии и условиях, при которых она назначается, поступает раз в три года женщинам начиная с 40 лет и мужчинам начиная с 45 лет.

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