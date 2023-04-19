Изданный ПсковГУ сборник сказок и легенд победил в конкурсе «Псковская книга»

13:54, 19 апреля 2023, ПАИ

Сборник сказок и легенд Псковского края, подготовленный при участии научных сотрудников, докторов и кандидатов филологических наук ПсковГУ, награжден дипломом победителя конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2022» в специальной номинации «Сохраняя традиции» (к Году культурного наследия народов России). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Книга «Сказки и легенды Псковского края» – это абсолютно самостоятельный сборник, в который включены 79 сказок и 30 легенд.

Он основан на издании 2016 года, в которое входит 2019 текстов, источник которых – материалы экспедиций, организованных для филологов-практикантов. Первые фольклорные экспедиции начались с момента введения в учебный студенческий план фольклорной практики в 1976 году и продолжаются по сей день. С собранной картотекой Псковского областного словаря можно познакомиться в лаборатории «Социогуманитарная регионика» Псковского государственного университета.

Идея создания нового сборника возникла после предложения комитета по культуре Псковской области издать презентационное издание для широкой публики на основе уже изданных текстов. К тому времени уже вышли «Псковские сказки для детей».