Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Бежаницах

15:19, 19 апреля 2023, ПАИ

Благотворительный концерт в поддержку российских военнослужащих состоялся в Бежаницком районном центре культуры 18 апреля. Об этом сообщает газета «Сельская новь».

В мероприятии приняли участие самодеятельные коллективы. Вырученные от благотворительного концерта средства будут направлены на помощь бойцам, участвующим в спецоперации на Украине.

«Мы должны помочь нашим бойцам, только сплотившись и став одним целым, мы сможем победить! Победа будет за нами!» - сказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.