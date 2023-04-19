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Общество

На вопросы об акции «Губернаторский дневник» ответили псковичам

Акцию «Губернаторский дневник» в десятый раз устраивает «Комсомольская правда в Пскове» для школьников со всей Псковской области. У тех, кто примет в ней участие, появится шанс попасть в гости к главе региона Михаилу Ведерникову.

Фото: «Комсомольская правда в Пскове»

Пока же организаторы ответили на самые распространенные вопросы об акции. Так, псковичам объяснили, что почти все школьники могут поучаствовать в акции, исключение - первоклассники. К акции могут присоединиться не только отличники, но и ребята с другими успехами в учёбе. 

Отмечается, что подача заявок стартует 1 мая и закончится 22 мая в 23:59.

Как узнать, что заявка принята, и как определяются победители, читайте на сайте «Комсомольская правда в Пскове»

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