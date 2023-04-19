В Пскове состоится конференция для тех, кто хочет работать в IT-сфере
Масштабное отраслевое событие – конференция «В IT и точка» – состоится в «Точке кипения» (улица Льва Толстого, 4) 22 апреля. Организатором выступает крупнейшая в России сеть академий IT-образования «Компьютерная Академия «ТОП».
Мероприятие бесплатное, оно состоится в эти дни в 60 городах Российской Федерации и соберёт тысячи слушателей и опытных экспертов.
Вход на конференцию свободный, по регистрации участника.
Участники конференции смогут окунуться в сферу IT, пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний и узнать условия обучения в ведущих образовательных центрах страны.
Организаторы приглашают всех желающих от 15 до 55 лет на уникальную конференцию «В IT и точка».
«В условиях приоритетной поддержки Правительством Российской Федерации компаний в области информационных технологий мы подробно расскажем об актуальных возможностях на этом рынке для всех участников: учеников, студентов, потенциальных работодателей, управленцев сферы, государственных структур, представителей бизнеса», - отметили в академии.
Целевая аудитория конференции:
- Студенты вузов по направлениям IT-специальностей
- Начинающие IT-специалисты
- IT-специалисты российских компаний
- Специалисты других отраслей, желающие пройти переобучение по направлениям информационных технологий
- Школьники, желающие получить образование в IT-направлении.
Темы для обсуждения:
- Выбор специальности в сфере IT для переподготовки;
- Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT;
- Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании.
Зачем идти?
- Живое общение
Спикеры – специалисты, которые в обычной жизни доступны только для коллег. Реальные практики и IT-лидеры на расстоянии вытянутой руки.
- Мотивация
Здесь честно расскажут, как становятся «айтишниками», какие люди достигают успеха (спойлер: вообще любые, в IT много гуманитариев) и как определиться со следующим шагом.
- Новые технологии без снобизма
Участникам объяснят, что нужно сделать, чтобы стать частью сферы информационных технологий и расти профессионально и материально.
- Без воды и инфоцыганства
Только реальные специалисты, только актуальные темы.
- Карьерные возможности
Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет? Об этом на конференции расскажут подробно и помогут определиться с выбором.
Адрес места проведения конференции:
г. Псков, ул. Льва Толстого, 4, «Точка кипения», 22 апреля в 11:00.
Участников ждут подарки от академии «ТОП» и партнеров.
Контактные данные:
- +7 (8112) 296-440
- pskov.top-academy.ru
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