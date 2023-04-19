В Пскове состоится конференция для тех, кто хочет работать в IT-сфере

16:02, 19 апреля 2023, ПАИ

Масштабное отраслевое событие – конференция «В IT и точка» – состоится в «Точке кипения» (улица Льва Толстого, 4) 22 апреля. Организатором выступает крупнейшая в России сеть академий IT-образования «Компьютерная Академия «ТОП» .

Мероприятие бесплатное, оно состоится в эти дни в 60 городах Российской Федерации и соберёт тысячи слушателей и опытных экспертов.



Вход на конференцию свободный, по регистрации участника.



Участники конференции смогут окунуться в сферу IT, пообщаться с профессионалами крупнейших IT-компаний и узнать условия обучения в ведущих образовательных центрах страны.

Организаторы приглашают всех желающих от 15 до 55 лет на уникальную конференцию «В IT и точка».

«В условиях приоритетной поддержки Правительством Российской Федерации компаний в области информационных технологий мы подробно расскажем об актуальных возможностях на этом рынке для всех участников: учеников, студентов, потенциальных работодателей, управленцев сферы, государственных структур, представителей бизнеса», - отметили в академии.

Целевая аудитория конференции:

Студенты вузов по направлениям IT-специальностей Начинающие IT-специалисты IT-специалисты российских компаний Специалисты других отраслей, желающие пройти переобучение по направлениям информационных технологий Школьники, желающие получить образование в IT-направлении.

Темы для обсуждения:

Выбор специальности в сфере IT для переподготовки; Карьерные возможности и перспективные специальности в сфере IT; Составление резюме и прохождение собеседования в IT-компании.

Зачем идти?

Живое общение

Спикеры – специалисты, которые в обычной жизни доступны только для коллег. Реальные практики и IT-лидеры на расстоянии вытянутой руки.

Мотивация

Здесь честно расскажут, как становятся «айтишниками», какие люди достигают успеха (спойлер: вообще любые, в IT много гуманитариев) и как определиться со следующим шагом.

Новые технологии без снобизма

Участникам объяснят, что нужно сделать, чтобы стать частью сферы информационных технологий и расти профессионально и материально.

Без воды и инфоцыганства

Только реальные специалисты, только актуальные темы.

Карьерные возможности

Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет? Об этом на конференции расскажут подробно и помогут определиться с выбором.

Адрес места проведения конференции:

г. Псков, ул. Льва Толстого, 4, «Точка кипения», 22 апреля в 11:00.

Участников ждут подарки от академии «ТОП» и партнеров.

Контактные данные:

+7 (8112) 296-440 pskov.top-academy.ru

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