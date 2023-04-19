Госдума приравняла жителей осажденного Сталинграда к ветеранам

16:05, 19 апреля 2023, ПАИ

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к категории ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости.

Законом предусматривается отнесение лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к категории ветеранов Великой Отечественной войны и установление для них правовых гарантий социальной защиты.

Указанное нововведение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

Соответствующим знаком награждены граждане, которые во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года находились на территории Сталинграда.