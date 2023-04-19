Принят закон об обязательной дактилоскопии добровольцев

15:29, 19 апреля 2023, ПАИ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о дактилоскопической регистрации граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Об этом сообщает «Интерфакс».

Закон дополнил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, включив в него граждан РФ, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации добровольцев возлагается на Министерство обороны.