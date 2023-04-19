Псковские рестораторы вынуждены брать на работу «людей с улицы»

15:38, 19 апреля 2023, ПАИ

Из-за дефицита кадров псковские рестораторы вынуждены брать на работу «людей с улицы» без опыта и соответствующего образования, заявил член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, псковский ресторатор Андрей Филатов на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Пандемия коронавируса всё ещё аукается. У нас в компании осталось 42 человека. Я знаю, что до 50% сотрудников нет в Изборске. Мы вынужденно берём людей с улицы. Сезон, наверное, поправит ситуацию, но всё равно мы сталкиваемся с тем, что люди не мотивированы на труд, но при этом хотят много денег», - констатировал Филатов.

Директор турфирмы «Атмосфера путешествий» Егор Лебедев согласился, что «с персоналом беда». «Но кто в этом виноват. Мы за пандемию не потеряли свой персонал. Хотя сферу деятельности после пандемии сменили многие. И, насколько я знаю, сфера общепита не очень поддержала свой персонал», - высказался он.

Управляющий «Изборск-Парк», «Печоры-Парк», «Остров-Парк» Дмитрий Блицын добавил, что из Пскова официанту проще уехать в Москву и зарабатывать в столице 100 тысяч рублей.