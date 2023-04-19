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Культура

Псковский театр кукол прибыл на гастроли в Мурманск

Делегация Псковского театра кукол прибыла в Мурманск для участия в торжественном открытии I Международного фестиваля театров кукол «Полярная сова». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра. 

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В рамках фестиваля на площадке областного Мурманского театра кукол пройдут спектакли 16 театров из разных городов России и Белоруссии. Псковский театр представит постановку «Вечера на хуторе близ Диканьки» 21 апреля. 

Помимо спектаклей, программа фестиваля включает в себя различные профессиональные активности для актеров. Это творческие встречи, мастер-классы и лекции. 

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