Более полутысячи частных домов построили псковичи с января по март

16:08, 19 апреля 2023, ПАИ

Два многоквартирных дома построили в Псковской области в январе – марте. Жители региона в это время возвели 530 частных домов. Всего построено 972 новые квартиры. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 88,7 тыс. кв. метров (65,1% к соответствующему периоду предыдущего года). На долю индивидуальных застройщиков приходится 75,1% построенного жилья.

Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в 18 районах области, наиболее значительно – в Палкинском, Себежском и Пыталовском районах.