Более полутысячи частных домов построили псковичи с января по март
Два многоквартирных дома построили в Псковской области в январе – марте. Жители региона в это время возвели 530 частных домов. Всего построено 972 новые квартиры. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.
Общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах составила 88,7 тыс. кв. метров (65,1% к соответствующему периоду предыдущего года). На долю индивидуальных застройщиков приходится 75,1% построенного жилья.
Объемы жилищного строительства превысили уровень соответствующего периода предыдущего года в 18 районах области, наиболее значительно – в Палкинском, Себежском и Пыталовском районах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
19 апреля 2023
Уже 10 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по благоустройству