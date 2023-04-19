Три псковича украли из магазина спиртное и сладости
Три псковича украли из магазина спиртное и сладости, сообщили ПАИ в управлении Росгвардии по Псковской области.
18 апреля в 19:45 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».
В торговый центр прибыл экипаж группы задержания. На месте происшествия росгвардейцы задержали псковичей 32, 29 и 26 лет. Мужчины похитили из торгового зала спиртные напитки, продукты питания и кондитерские изделия.
По факту кражи проводится проверка.
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