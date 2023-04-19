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Происшествия

Три псковича украли из магазина спиртное и сладости

Три псковича украли из магазина спиртное и сладости, сообщили ПАИ в управлении Росгвардии по Псковской области.

18 апреля в 19:45 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».

В торговый центр прибыл экипаж группы задержания. На месте происшествия росгвардейцы задержали псковичей 32, 29 и 26 лет. Мужчины похитили из торгового зала спиртные напитки, продукты питания и кондитерские изделия.

По факту кражи проводится проверка.

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