Три псковича украли из магазина спиртное и сладости

16:14, 19 апреля 2023, ПАИ

Три псковича украли из магазина спиртное и сладости, сообщили ПАИ в управлении Росгвардии по Псковской области.

18 апреля в 19:45 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога».

В торговый центр прибыл экипаж группы задержания. На месте происшествия росгвардейцы задержали псковичей 32, 29 и 26 лет. Мужчины похитили из торгового зала спиртные напитки, продукты питания и кондитерские изделия.

По факту кражи проводится проверка.