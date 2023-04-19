Поварами должны быть мужчины, уверен псковский ресторатор

16:23, 19 апреля 2023, ПАИ

Поварами должны быть мужчины, уверен член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, псковский ресторатор Андрей Филатов. Свою точку зрения он объяснил на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«В учебном заведении 90% девушек и вот они выходят после окончания обучения, у них появляется семья, и они становятся отличными домохозяйками, но не идут работать. Профессию повара нельзя идеализировать, это сложная профессия и ее трудно совмещать с семьей. Поэтому нужно мальчишкам идти работать поварами, как и во всем мире», - сказал Филатов.

Сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Николай Солпековский обратил внимание, что кулинарные техникумы заявляют о 92-процентном трудоустройстве выпускников. «Правда, не говорят куда», - добавил он.

«Это, действительно, тяжело, - согласилась с Андреем Филатовым руководитель службы общественного питания РГК «Двор Подзноева» Ирина Барканова. - Повар целый день стоит, у него болит спина, ноги, жарко. Это тяжелая профессия, как и у официантов, они тоже целый день на ногах».

В свою очередь управляющий «Изборск-Парк», «Печоры-Парк», «Остров-Парк» Дмитрий Блицын рассказал, что у себя они готовят «пицца-мейкеров». «У нас был один набор, пришли шесть человек, выпустились четверо. Сейчас мы набираем второй раз, и он выходит провальным, никто не идет. А официантов на обучение и первый раз не набрали», - констатировал отельер.