Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Поварами должны быть мужчины, уверен псковский ресторатор

Поварами должны быть мужчины, уверен член экспертного совета Федерации рестораторов и отельеров России, псковский ресторатор Андрей Филатов. Свою точку зрения он объяснил на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«В учебном заведении 90% девушек и вот они выходят после окончания обучения, у них появляется семья, и они становятся отличными домохозяйками, но не идут работать. Профессию повара нельзя идеализировать, это сложная профессия и ее трудно совмещать с семьей. Поэтому нужно мальчишкам идти работать поварами, как и во всем мире», - сказал Филатов.

Сопредседатель Псковского регионального отделения «Деловая Россия» Николай Солпековский обратил внимание, что кулинарные техникумы заявляют о 92-процентном трудоустройстве выпускников. «Правда, не говорят куда», - добавил он.

«Это, действительно, тяжело, - согласилась с Андреем Филатовым руководитель службы общественного питания РГК «Двор Подзноева» Ирина Барканова. - Повар целый день стоит, у него болит спина, ноги, жарко. Это тяжелая профессия, как и у официантов, они тоже целый день на ногах».

В свою очередь управляющий «Изборск-Парк», «Печоры-Парк», «Остров-Парк» Дмитрий Блицын рассказал, что у себя они готовят «пицца-мейкеров». «У нас был один набор, пришли шесть человек, выпустились четверо. Сейчас мы набираем второй раз, и он выходит провальным, никто не идет. А официантов на обучение и первый раз не набрали», - констатировал отельер.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 апреля 2023

ФОТОФАКТ С памятника на могиле Пушкина сняли защитный футляр
19 апреля 2023

В Пскове состоится конференция для тех, кто хочет работать в IT-сфере
19 апреля 2023

На вопросы об акции «Губернаторский дневник» ответили псковичам

19 апреля 2023

Готовы ли псковские рестораны к высокому сезону, обсуждают на круглом столе в ПАИ
19 апреля 2023

«Вахта Памяти» пройдет в Невельском районе
19 апреля 2023

Из Башкирии организуют школьные туры в Псковскую область

19 апреля 2023

Уже 10 тысяч жителей Псковской области приняли участие в голосовании по благоустройству
19 апреля 2023

Изданный ПсковГУ сборник сказок и легенд победил в конкурсе «Псковская книга»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...