Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в марте составила почти 4%%

Годовая инфляция в Псковской области в марте 2023 года составила 3,9%. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Центробанка.

Инфляция снизилась на 7,4 п.п. из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный скачок цен марта прошлого года. На замедление годового роста цен в регионе также повлияли расширение предложения ряда товаров и снижение издержек производителей отдельных видов продовольствия.

«В марте годовая инфляция опустилась ниже 4%. Это в значительной степени связано с тем, что текущие цены сравниваются с повышенными значениями, зафиксированными прошлой весной. Если сопоставить цены, резко взлетевшие в конце февраля – марте 2022 года, и сегодняшние цены, то прирост за год будет небольшим. Если же посмотреть на месячные приросты, то ситуация в 2022 году – начале 2023 года складывалась следующим образом: после скачка уже с мая прошлого года рост цен резко замедлился, а за летние месяцы цены в среднем даже снижались. Осенью они вновь начали подрастать. В марте этого года рост цен остается умеренным», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

В связи с увеличением объемов производства продукции животноводства в регионе в годовом выражении замедлились цены на молочные и мясные продукты. Кроме того, снизились цены на сахар, овощи и фрукты. Связано это с прошлогодним всплеском цен в марте из-за ослабления рубля, нарушения логистических цепочек и роста спроса на товары длительного хранения на фоне возникшей неопределенности.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в марте также уменьшился. Цены на легковые автомобили, шины, бытовую технику снизились в годовом выражении, а смартфоны продолжили дешеветь.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 апреля 2023

Псковский губернатор доложил Путину о сокращении госдолга региона
18 апреля 2023

Губернатор доложил президенту о развитии экономики Псковской области
18 апреля 2023

Владимир Путин проводит совещание с Михаилом Ведерниковым
18 апреля 2023

«Шашлычный набор» в России подорожал на 8%
17 апреля 2023

Около 50 псковских производств могут заявить о себе на всю страну

17 апреля 2023

Названы регионы России с самым доступным жильем
17 апреля 2023

Более 5 млрд рублей налогов получил бюджет Псковской области с начала года
17 апреля 2023

Псковичи могут выйти с предложениями на форум «Сильные идеи для нового времени»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...