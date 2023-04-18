Годовая инфляция в Псковской области в марте составила почти 4%%

16:19, 19 апреля 2023, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в марте 2023 года составила 3,9%. Об этом ПАИ сообщили в псковском отделении Центробанка.

Инфляция снизилась на 7,4 п.п. из-за эффекта высокой базы: из ее расчета вышел очень сильный скачок цен марта прошлого года. На замедление годового роста цен в регионе также повлияли расширение предложения ряда товаров и снижение издержек производителей отдельных видов продовольствия.

«В марте годовая инфляция опустилась ниже 4%. Это в значительной степени связано с тем, что текущие цены сравниваются с повышенными значениями, зафиксированными прошлой весной. Если сопоставить цены, резко взлетевшие в конце февраля – марте 2022 года, и сегодняшние цены, то прирост за год будет небольшим. Если же посмотреть на месячные приросты, то ситуация в 2022 году – начале 2023 года складывалась следующим образом: после скачка уже с мая прошлого года рост цен резко замедлился, а за летние месяцы цены в среднем даже снижались. Осенью они вновь начали подрастать. В марте этого года рост цен остается умеренным», - сообщил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

В связи с увеличением объемов производства продукции животноводства в регионе в годовом выражении замедлились цены на молочные и мясные продукты. Кроме того, снизились цены на сахар, овощи и фрукты. Связано это с прошлогодним всплеском цен в марте из-за ослабления рубля, нарушения логистических цепочек и роста спроса на товары длительного хранения на фоне возникшей неопределенности.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в марте также уменьшился. Цены на легковые автомобили, шины, бытовую технику снизились в годовом выражении, а смартфоны продолжили дешеветь.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024-м.