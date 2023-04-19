В Пскове участников конкурса «Я так вижу» приглашают в студию звукозаписи

17:34, 19 апреля 2023, ПАИ

Участникам городского конкурса видеопоэзии «Я так вижу» на безвозмездной основе предоставят студию звукозаписи, где можно записать чистый звук для дубляжа видеоработы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодежном центре.

«Качество звука входит в один из критериев оценивания присылаемых работ на конкурс. Мы понимаем, что добиться чистого звука очень непросто. Поэтому все участники смогут прийти в Молодёжный центр, чтобы повысить качество работы в техническом плане», – отметили в центре.

Ранее сообщалось, что псковичей в возрасте от 14 до 35 лет приглашают поучаствовать в поэтическом видеоконкурсе.