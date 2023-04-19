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Политика

Президент включил Михаила Ведерникова в состав Совета по развитию МСУ

Президент России Владимир Путин включил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в обновленный состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение закреплено указом главы государства.

Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления — совещательный орган, созданным в целях совершенствования государственной политики в области МСУ. Его основная миссия — подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления, а также обеспечение взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в ходе определения и решения приоритетных задач направления.

Напомним, 18 апреля состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Ведерникова. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии региона, о ситуации с транспортной доступностью и знаковых проектах, которые реализуются в настоящий момент.

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