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Общество

Известный полярник проведет в Пскове «НЕурок географии»

«НЕурок географии» проведет в Пскове писатель и журналист, режиссёр-документалист, вице-президент общества полярников Владимир Стругацкий. Мероприятие пройдет в Поганкиных палатах 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике. 

Владимир Стругацкий представит зрителям документальный фильм «Полярное счастье», который посвящен академику Алексею Трешникову. Участники мероприятия смогут послушать личные истории путешествий, узнать байки полярников и задать интересующие вопросы. 

Фото: Псковский музей-заповедник

Отметим, Владимир Стругацкий участвовал во многих полярных экспедициях, работал на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане и на антарктических станциях «Мирный», «Молодежная», «Восток». Он побывал на Северном и Южном полюсах.

Встреча с полярником состоится в одном из залов Поганкиных палат. Вход свободный, по предварительной записи по телефону: 66-33-11.

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