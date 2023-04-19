Известный полярник проведет в Пскове «НЕурок географии»

16:59, 19 апреля 2023, ПАИ

«НЕурок географии» проведет в Пскове писатель и журналист, режиссёр-документалист, вице-президент общества полярников Владимир Стругацкий. Мероприятие пройдет в Поганкиных палатах 26 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Владимир Стругацкий представит зрителям документальный фильм «Полярное счастье», который посвящен академику Алексею Трешникову. Участники мероприятия смогут послушать личные истории путешествий, узнать байки полярников и задать интересующие вопросы.

Отметим, Владимир Стругацкий участвовал во многих полярных экспедициях, работал на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане и на антарктических станциях «Мирный», «Молодежная», «Восток». Он побывал на Северном и Южном полюсах.



Встреча с полярником состоится в одном из залов Поганкиных палат. Вход свободный, по предварительной записи по телефону: 66-33-11.