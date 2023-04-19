Велотрасса открылась в Великих Луках 19 апреля

17:51, 19 апреля 2023, ПАИ

Велотрасса открылась в Центре подготовки велосипедистов Великих Лук 19 апреля. В этот день центр будет работать с 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

В остальные дни центр работает в соответствии с расписанием - с 9:00 до 22:00.

У гостей есть возможность взять напрокат спортивный инвентарь: в будние дни с 10:00 до 16:00, с 18:00 до 21:00, а в выходные дни с 13:00 до 21:00.

Также здесь проходят тренировки спортсменов из детско-юношеской спортивной школы № 3 с понедельника по пятницу с 16:00 до 18:00 и в выходные дни с 10:00 до 13:00.

«На время тренировок центр закрыт для посещений», — обратили внимание в администрации.